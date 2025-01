Ex-time de Felipão na China, Guangzhou FC fica inativo para 2025 por crise financeira

O Guangzhou FC, clube chinês, não irá participar das competições profissionais de futebol do país nesta temporada. A equipe não obteve a licença da Liga Chinesa de Futebol. O clube enfrenta grave crise financeira e não conseguiu quitar os débitos, mesmo com a arrecadação de fundos.

Desta maneira, o Guangzhou FC fica inativo para este ano de 2025. O clube emitiu uma nota sobre a situação e pediu desculpas aos torcedores. "Para ser admitido na liga profissional na nova temporada, o clube está trabalhando muito de diversas maneiras. No entanto, devido às pesadas dívidas históricas, os fundos angariados não foram suficientes para saldar a dívida e, em última análise, não conseguimos obter acesso, o que lamentamos profundamente", registrou o clube.

"Aqui, gostaríamos de expressar nossas mais sinceras desculpas a todas as pessoas de todas as esferas da vida que se preocupam e apoiam o Guangzhou Football Club, bem como aos fãs e amigos", prosseguiu a gestão do time chinês. "Ao mesmo tempo, obrigado a todos pela compreensão e tolerância. Não mudaremos nossa intenção original e faremos o nosso melhor para lidar com as consequências e apoiar o desenvolvimento do futebol chinês e do futebol de Guangdong e Guangzhou."