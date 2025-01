Corinthians e São Paulo buscam vagas antecipadas na 2ª fase da Copinha

Pouco mais cedo, às 17h, o Corinthians terá o Rio Branco-AC pela frente. Líder do Grupo 27, com os mesmos três pontos do Santo André, uma vitória no Bruno José Daniel garante o time da capital no mata-mata de forma antecipada. O Corinthians é o atual campeão e também o clube com maior número de conquistas: 11 no total.

Outros times importantes que também podem avançar na competição são Ponte Preta, Bahia, Novorizontino, Goiás, Red Bull Bragantino, Avaí e América-MG.

Enquanto uns buscam manter a boa fase, outros tentam dar a volta por cima e seguir sonhando com uma classificação. Após a derrota por 1 a 0 diante do América de Pedrinhas na estreia, o Internacional tenta a recuperação no Grupo 29 contra o Barra-SC. A bola rola no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, a partir das 13h.

O cenário é parecido para outro gigante do futebol nacional. Frustrado com o empate por 1 a 1 com o XV de Piracicaba na primeira rodada, pelo Grupo 32, o Vasco volta ao Nicolau Alayon para encarar o Canaã-DF, às 15h. O time carioca tem a mesma pontuação do adversário, que empatou pelo mesmo placar com o Nacional-SP.

Confira os jogos desta terça-feira: