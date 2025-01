Mirassol apresenta Reinaldo, ex-Grêmio e São Paulo, e segue planejamento para ano histórico

O Mirassol continua o seu planejamento de montar um time competitivo para o ano do seu centenário e no qual irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. A bola da vez é o lateral-esquerdo Reinaldo, de 35 anos, confirmado nesta segunda-feira. O experiente jogador tem passagens por São Paulo e Grêmio.

"O King chegou! Reinaldo é o novo reforço do Mirassol para a temporada 2025! O lateral-esquerdo de 35 anos vestiu a camisa do São Paulo em oito temporadas, jogou as duas últimas pelo Grêmio e também tem passagens por Sport, Ponte Preta e Chapecoense!", postou o clube ao anunciar o novo reforço.

Reinaldo, ou "Kingnaldo", como é carinhosamente conhecido pelos torcedores dos clubes em que passou, estava livre no mercado desde que encerrou seu contrato com o Grêmio no final do ano. No time gaúcho foram dois anos, 95 jogos e nove gols marcados. O lateral tem passagens de destaque por São Paulo, Ponte Preta, Chapecoense e Sport.