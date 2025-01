Cruzeiro renova por dois anos com o experiente Lucas Silva e aumenta disputa por vaga no meio

A diretoria do Cruzeiro continua cumprindo a promessa de montar um elenco forte para a temporada e anunciou neste domingo a renovação de contrato do volante Lucas Silva. O experiente jogador de 31 anos assinou um novo vínculo por mais duas temporadas e aumenta a briga pela vaga no meio de campo.

"É DO CRUZEIRO! O volante Lucas Silva assinou um novo contrato com o Cabuloso até o fim de 2026! Vamos juntos nas próximas temporadas, Cria!", anunciou o clube celeste em suas redes sociais.

Com Matheus Henrique soberano em um das posições de contenção do meio, Lucas Silva brigará por outra vaga na equipe titular do técnico Fernando Diniz com o recém-contratado Christian, que estava no Athletico-PR, e com Romero.