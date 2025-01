Jamal Lewis antecipa saída e deixa o São Paulo após quatro meses: 'Desapontado'

"Lamento não ter conseguido mostrar minha gratidão aos fãs para mostrar meu verdadeiro nível em campo. Desejo ao Tricolor tudo de melhor no futuro", completou sua despedida Jamal Lewis, que foi bastante questionado nas poucas vezes em que esteve em campo.

Agora a direção são-paulina corre na busca por reposição ao lado esquerdo já que ficou carente de laterais no elenco. Além de Jamal Lewis e Welington, Rafinha, destro, mas que quebrava o galho improvisado no setor, também saiu e acertou com o Coritiba. O meia Wellington Rato, que também atua na ala, está em negociações avançadas com o Vitória.

Patryck é a única opção de lateral-esquerdo no grupo. A diretoria sondou Wendell, do Porto, mas as altas cifras dificultam o negócio. Marlon, do Cruzeiro, é outro que interessa. Por enquanto, o grande reforço é o armador Oscar, de volta ao clube após mais de uma década.