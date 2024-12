Neymar volta a jogar pelo Al-Hilal e marca um gol em amistoso

O contrato de Neymar com o Al-Hilal vai até junho de 2025. Ele deve estar disponível para a sequência do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia, além do Mundial de Clubes.

O Santos monitora e conversa com o staff do jogador para tentar viabilizar o retorno do ídolo. "Não podemos fazer também conjunturas de hipótese. 'Se' ele rescindir, 'se' ele ficar livre (no mercado)... Nós temos uma ligação com a família. Monitoramos, temos um projeto concreto já conversado algumas vezes e vamos continuar acompanhando", disse o presidente Marcelo Teixeira, ao Estadão.