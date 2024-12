Argentina surpreende os anfitriões e derrota Austrália na United Cup; Canadá e Suíça vencem

A Argentina roubou a cena neste sábado, na United Cup, e fez o que muitos torcedores consideravam improvável: superou o favoritismo da equipe da Austrália e emplacou uma vitória de 2 a 1 nos três confrontos do dia em Sydney, pelo Grupo F

Nadia Podoroska levou a melhor sobre a tenista da casa Olivia Gadecki, marcando parciais de 6/2 e 6/4 na primeira partida do dia. No jogo de simples masculino Alex De Minaur se impôs no embate com Tomas Etcheverry e triunfou por 2 sets a 0, (com o placar final de 6/1 e 6/4) e deixou tudo igual. A definição foi para as duplas mistas, e o time formado por Etcheverry e María Lourdes Carlé superou Matthew Ebden e Ellen Perez ao sacramentar um 2 a 0 em sets diretos (6/2 e 6/4) para garantir o triunfo no confronto.

"Super feliz. É a primeira vez que jogamos juntos e confio nele. Eu estava tipo: ‘Ok, vamos fazer isso e vamos nos divertir’. E foi o que fizemos. Acho que jogamos muito bem com uma energia muito alta. Esse era o nosso objetivo para hoje", destacou Carle.