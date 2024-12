Muçulmano, Salah posta foto celebrando Natal e é criticado por internautas: 'Hipocrisia'

Apesar da enxurrada de críticas, houve torcedores que saíram em defesa do jogador. "Feliz Natal, Mo. Ignore os comentários. Espero que você e sua família tenham ótimas festas", escreveu um fã. Esta não é a primeira vez que Salah é criticado por publicações celebrando o Natal. Há pelo menos dois anos seguidores utilizam trechos dos ensinamentos do profeta Maomé nas postagens do jogador para demonstrar que a atitude do atacante contra o que prega o Islamismo.

Salah possivelmente disputa a sua última temporada com a camisa do Liverpool. No clube desde 2017, o jogador ainda não definiu sua renovação e vem recebendo sondagens, especialmente do futebol árabe. O atacante vive grande momento com a camisa do time inglês, com 18 gols e 15 assistências em 24 partidas disputadas.

O Liverpool é uma das equipes a entrar em campo no "Boxing Day" do Campeonato Inglês. Líder isolado, com 39 pontos, o time comandado por Arne Slot encara o Leicester nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília).