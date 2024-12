Palmeiras encosta no Corinthians em ranking dos maiores patrocínios da Série A; Flamengo lidera

Após dez anos, chegou ao fim a era Crefisa no Palmeiras. O clube terá como parceiro a partir de 2025 a Sportingbet, casa de aposta que passa a estampar a área mais nobre da camisa alviverde. Com um valor fixo anual de R$ 100 milhões, o clube da zona oeste paulistana encosta no Corinthians entre as parcerias mais valiosas da Série A do Campeonato Brasileiro. Outras equipes da primeira divisão também acertaram novos acordos, alavancando as cifras do futebol nacional.

Reeleita para comandar o Palmeiras no próximo triênio, Leila Pereira citou os altos valores oferecidos pelas bets atualmente para justificar a saída de suas empresas da camisa alviverde. Além da Crefisa, a Faculdade das Américas (FAM) também está de saída do uniforme. A marca estampava o omoplata e a barra frontal. O clube negocia os outros espaços e espera elevar os valores da arrecadação com patrocínio em pelo menos mais R$ 50 milhões.

O valor acertado com a Sportingbet fez o Palmeiras se aproximar do Corinthians em relação aos maiores patrocínios do país. Após a polêmica envolvendo a Vai de Bet, que virou caso de polícia após repasses do intermediário a uma suposta empresa "laranja", o time do Parque São Jorge conseguiu fechar com a Esportes da Sorte por R$ 103 milhões anuais por três temporadas, o maior valor pago entre os oito clubes que a marca apoia.