Guardiola obriga o elenco do City a dormir na concentração em noite de Natal para sair da crise

O técnico Pep Guardiola determinou que os jogadores do Manchester City durmam na concentração do clube nesta noite de Natal como parte da preparação da equipe para o encontro diante do Everton, marcado para esta quinta-feira, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. A ordem do treinador acontece em um momento de grave crise técnica da equipe inglesa.

Na entrevista coletiva, o técnico espanhol afirmou que o seu plantel está em dificuldades. "Treinamos na terça-feira, treinaremos na quarta-feira à noite (dia 25 de dezembro) e ficaremos aqui", comentou o treinador de acordo com o jornal inglês The Sun.

Na conversa com os jornalistas, Guardiola afirmou que pretende contar com a boa vontade de seus comandados e afirmou que isso faz parte do ofício do atleta. "Espero que eles (jogadores) queiram estar aqui (No CT do clube), porque isso é nosso trabalho", declarou.