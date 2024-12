João Fonseca repete feito que só fenômenos do tênis conseguiram com decisão no Next Gen Finals

O brasileiro João Fonseca irá disputar a decisão do Next Gen ATP Finals neste domingo. O tenista passou pelo francês Luca Van Assche na semifinal por 3 sets a 0. O torneio engloba os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito mundial. Na decisão, João Fonseca, atual número 145 do mundo, irá enfrentar o norte-americano Learner Tien.

Ao chegar à decisão, o brasileiro alcançou um feito impressionante. Aos 18 anos e três meses de idade, ele é apenas o terceiro tenista com menos de 19 anos a estar na final da competição. Os outros dois competidores foram Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Em 2019, aos 18 anos e dois meses, Sinner disputou a final e ganhou. Já em 2021, com 18 anos e seis meses na ocasião, Alcaraz esteve no jogo decisivo e também levou o troféu.

"Estou jogando em um nível muito alto, e estou muito orgulhoso de mim mesmo, do jeito que tenho feito minha rotina esta semana, tão focado. E sim, com minha família aqui, com meus treinadores, é difícil vir com três treinadores, mas é muito legal e espero poder ir para o título", disse João Fonseca neste sábado, depois da semifinal.