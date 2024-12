Donovan Mitchell comanda, e Cleveland Cavaliers atropela o campeão da NBA Cup

Na Flórida, o Oklahoma City Thunder venceu o Miami Heat por 104 a 97 e alcançou sua sétima vitória consecutiva na NBA. Jalen Williams, com 33 pontos, e Shai Gilgeous-Alexander, com 25, foram os destaques da equipe, que se recuperou da derrota para o Milwaukee Bucks na decisão da NBA Cup em Las Vegas - que não conta como jogo da temporada regular.

Tyler Herro fez 28 pontos e pegou 12 rebotes para a franquia Miami, enquanto Bam Adebayo contribuiu com 17 pontos e 10 rebotes. O time da casa perdeu Jimmy Butler, por lesão, ainda no primeiro quarto e Adebayo precisou sair, no terceiro, após levar uma cotovelada no olho do companheiro de equipe Jaime Jaquez Jr. Ele levou sete pontos, mas voltou à quadra.

Na Filadélfia, Joel Embiid fez 34 pontos e deu nove assistências para ajudar o Philadelphia 76ers a derrotar o Charlotte Hornets por 108 a 98. Embiid marcou 22 pontos nos três primeiros quartos para levar os 76ers à quarta vitória em cinco jogos. Tyrese Maxey marcou 23 pontos e Paul George ajudou o time com cinco pontos e 10 rebotes.

Vasilije Micic liderou os Hornets com 20 pontos, mas a equipe perdeu o quarto jogo seguido e acumula 12 derrotas em 13 jogos. Com a panturrilha esquerda machucada, LaMelo Ball ficou fora da partida.

Confira os resultados da sexta-feira: