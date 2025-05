No Peru, São Paulo fecha preparação para pegar o Alianza Lima; veja time provável

Desta forma, uma provável escalação titular do São Paulo, comandado por Luis Zubeldía, tem: Rafael; Cédric, Arboleda, Ferraresi (Sabino), Wendell; Alisson, Bobadilla, Matheus Alves; Lucas, Luciano e André Silva.

Na Copa Libertadores, o Tricolor do Morumbis lidera o Grupo D, com sete pontos somados. No último compromisso pela competição continental, o São Paulo bateu o Libertad por 2 a 0, no dia 23 de abril, no Estádio Tigo La Huerta.