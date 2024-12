Conselho do Barcelona aprova renovação de contrato com a Nike até 2038: 'É o maior da história'

O tesoureiro do clube, Ferran Olivé, apresentou detalhes do novo contrato, fruto de uma renegociação após o clube demonstrar insatisfação com a empresa norte-americana, inclusive com judicialização dos dois lados, nos últimos três anos. "Foi um acordo entre iguais, porque a Nike precisa do Barça tanto quanto o Barça precisa da Nike", afirmou.

"O novo modelo se baseia na valorização da marca Barça e seus ativos de patrocínio, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento dos negócios do BLM (Barcelona Licence and Merchandising). Isso dobrará o valor do contrato anterior com uma fórmula econômica que abrange os 14 anos do acordo", explicou o tesoureiro.

O novo contrato incluirá um bônus de assinatura, um aumento na taxa anual de patrocínio, bônus por títulos conquistados, a eliminação de penalidades financeiras por resultados adversos em campo e a reavaliação do acordo ao longo de sua duração, além da retomada de controle sobre as operações de varejo e de e-commerce em todo o mundo.