Raphinha iguala marca de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões apesar de queda do Barcelona

O gol de Raphinha foi o terceiro do Barcelona, aos 41 minutos do segundo tempo. O brasileiro chutou cruzado, Sommer espalmou, mas no rebote o próprio atacante completou para confirmar a primeira virada da noite. Na sequência, a Inter empatou e virou na prorrogação.

Os bons números colocam Raphinha no topo da artilharia da atual Liga dos Campeões, empatado com o atacante Guirassy, do Borussia Dortmund, também com 13 gols.

Agora, Raphinha, que é um dos candidatos aos principais prêmios individuais da temporada, pode ser campeão espanhol. O Barcelona recebe o Real Madrid, no próximo domingo, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona. Se vencer, o time catalão abre sete pontos de vantagem, com apenas três rodadas para o fim do campeonato.