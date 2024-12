João Fonseca bate Mensik e encerra fase de grupos do Next Gen Finals com 100% de aproveitamento

Feliz pelo resultado, ele quer agora manter o foco para repetir o desempenho na semifinal do Next Gen Finals. "Quero me comportar como no jogo de hoje. Conheço o Luca (Van Assche). É um jogador muito sólido. Será a primeira vez que nos enfrentaremos e vou fazer o meu melhor. Espero conseguir a vitória", afirmou João após a partida.

A partida contra Mensik foi bastante disputada e os cinco sets foram definidos no tie-break. Em um confronto ajustado nos detalhes, Mensik levou a melhor na primeira parcial. O checo escapou de um 0/40 no início da partida, com direito a três aces seguidos no mesmo game e abriu vantagem.

No segundo set, Fonseca salvou quatro set points e definiu a parcial com uma passada espetacular. A virada veio na terceira parcial em outro confronto bastante equilibrado onde o brasileiro voltou a ter mais frieza no momento de aplicar seus golpes.

Com games rápidos e pontos definidos com poucas trocas de bola, o jogo seguiu disputado no quarto set. O brasileiro chegou a abrir vantagem no tie-break, mas não aproveitou as chances e permitiu o empate em 2 a 2 após um belo ace de Mensik. Na abertura do quinto set, valeu a boa fase de Fonseca para marcar o ponto decisivo e definir a vitória por 3 sets a 2.

REGRAS DIFERENTES

O Next Gen, um dos torneios mais novos do calendário, conta com regras diferentes a cada edição. As partidas são decididas em melhor de cinco sets curtos, sendo que cada parcial é vencida pelo tenista que faturar quatro games primeiro.