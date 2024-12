Atlético-MG anuncia novo patrocinador master com investimento de R$ 180 milhões em três anos

Com o novo acordo, o Atlético-MG passa a ter o maior patrocínio da história do futebol mineiro. "É com grande satisfação que anunciamos esse acordo com o H2bet. Será uma parceria de sucesso e determinante para que tenhamos um elenco ainda mais forte nas próximas temporadas. O H2 optou pelo Galo devido à paixão especial que o torcedor atleticano tem com o clube, e isso muito nos orgulha", destaca o CEO do Atlético-MG, Bruno Muzzi. "O H2bet é uma empresa séria e sólida, que tem como pilares a defesa do jogo responsável e da integridade esportiva, com uma cultura organizacional parecida com a do Atlético."