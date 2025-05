CBF defende legitimidade de processo que manteve Ednaldo e questiona perícia de assinatura

Uma perícia adicionada ao processo que manteve Ednaldo na presidência da CBF indica que a assinatura do ex-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima, mais conhecido como Coronel Nunes, seria falsa. A análise foi realizada pela perita Jacqueline Tirotti, a pedido de Marcos Dias (Podemos), vereador no Rio de Janeiro.

"A convicção que se pode depreender de todas as características observadas e considerando todas as limitações intrínsecas ao presente exame é de não identificação do punho periciado de Antônio Carlos Nunes de Lima", diz a conclusão da perícia.

Procurada pelo Estadão, a Jacqueline Tirotti informou que a análise foi realizada por meio de uma perícia grafodocumentoscópica, exame em que é verificado suporte, impressão e características de continuidade (grampeamentos, rubricas, marcas, dobras, escritas latentes, entre outras que devem estar presentes em todas as folhas), além de variações naturais do punho.

"Me chamou mais atenção é que só há assinaturas na última folha, são fixadas por um grampo e não apresentam rubricas nas folhas, o que traz uma enorme fragilidade ao documento, que pode ter suas folhas trocadas a qualquer momento. Apesar de constar as discrepâncias quanto às assinaturas, mesmo que fossem consideradas autênticas, o próprio documento é frágil não podendo ser considerado autêntico", disse a perita.

A perícia anexada ao processo cita também um laudo apresentado pelo Dr. Jorge Pagura, chefe do departamento médico da CBF, em que o profissional indica que Nunes, de 86 anos, sofre de déficit cognitivo, especialmente após passar por uma intervenção cirurgia considerada agressiva em 2023.

Nesta terça-feira, a deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) protocolou uma petição ao relator do processo no STF, Gilmar Mendes, solicitando o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF além da revisão do acordo celebrado no início do ano. No momento, a homologação do processo está pendente de vista do ministro Flávio Dino.