Hernan: Dorival conversou com Coronado e prometeu chance no Corinthians

Dorival Jr. incentivou Igor Coronado em bate-papo particular e prometeu a ele mais chances no time do Corinthians, revelou o colunista André Hernan no De Primeira.

Eu queria trazer um bastidor sobre o Dorival Jr. e o Igor Coronado — os dois tiveram uma conversa. O Dorival chamou o Coronado para uma conversa particular no CT e falou para ele: 'eu gosto muito do seu estilo de jogo, gosto de jogadores com a tua capacidade, com o teu talento, nos meus times'.