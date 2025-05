Portuguesa realiza jogo-treino visando duelo pela liderança da Série D

O elenco se reapresentou pela manhã no CT da Portuguesa e foi dividido em duas partes. Os titulares no jogo diante do Água Santa, realizado no último final de semana, fizeram trabalho de força na academia.

Já o restante do plantel encarou um "mini jogo-treino", com duração de 50 minutos, contra a equipe sub-20. O clube principal venceu por 2 a 0, com gols de Hericlis e Everton Messias.

"Hoje tivemos uma atividade muito intensa, um treino com uma movimentação boa. É importante ter esse ritmo para poder estar bem para o próximo jogo", exaltou Hericlis.

"Sabemos da responsabilidade que teremos pela frente, e estamos nos preparando forte para isso. Hoje foi o começo dos trabalhos da semana, uma atividade com alta intensidade, que vai ser muito importante para buscarmos a vitória no final de semana", completou Hericlis.

Com quatro pontos, a Portuguesa divide a terceira colocação do Grupo A6 da Série D com o Maricá-RJ. O Rio Branco-ES, adversário de sábado, lidera a chave com seis pontos. Os quatro primeiros avançam à próxima fase.