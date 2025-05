Santos renova com Gabriel Bontempo até 2028 e meia diz realizar sonho ao jogar com Neymar

Sua estreia como profissional aconteceu no dia 25 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro. Desde então, o meio-campista tem se consolidado como uma das principais apostas do clube, o que motivou a ampliação do vínculo - anteriormente estendido até 2027 no início do ano.

Bontempo comemorou a renovação. "Feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganhado meu espaço. Sempre foi um sonho representar o Santos e jogar no profissional."

O jogador também destacou a oportunidade de conviver com Neymar, que retornou ao clube nesta temporada. "Cresci vendo seus jogos, sempre o tive como ídolo e poder dividir o dia a dia na mesma equipe e jogar ao seu lado é mais um sonho realizado."