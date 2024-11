Palmeiras ainda pode ser campeão brasileiro? Veja as contas

A vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão, recolocou os cariocas na liderança, mas ainda não acabou com a disputa pelo título. Restam dois jogos para cada uma das equipes. Correndo por fora, o Internacional e o Fortaleza também sonham em ser campeões, enquanto o Flamengo saiu da disputa.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Notafogo está com 75% de chances de título, enquanto o Palmeiras soma 24,1%. O Inter tem 0,76% e o Fortaleza, 0,14%

O Palmeiras precisa vencer o Cruzeiro e torcer que o Botafogo perca para o Internacional. Ambos os jogos valem pela 37ª rodada. Com isso, o Palmeiras chegaria aos mesmos 73 pontos da equipe carioca, mas retomaria à liderança, com uma vitória a mais. Para confirmar o título, seria preciso bater o Fluminense na última rodada.

O Botafogo depende apenas de si e será campeão caso vença o Internacional e o São Paulo nas rodadas finais. Se perder um dos jogos, é preciso torcer para que o Palmeiras não vença um dos seus dois jogos. Caso o Botafogo perca os dois, a equipe carioca precisa que os paulistas percam dois também.

Diferentemente dos dois times à sua frente, o Internacional ainda conta com três jogos pela frente. O time gaúcho precisa vencer todos para ter chances. A equipe encara Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Além disso, é necessário que o Palmeiras perca pelo menos um de seus dois jogos restantes, e o Botafogo perca contra o São Paulo, na rodada final.

O Palmeiras volta a campo dia 4, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Já o Internacional visita o Flamengo, no Maracanã, no domingo. O primeiro a voltar a campo entre os três postulantes ao título é o Botafogo, que decide a Libertadores no sábado contra o Atlético-MG.