Artilheiro no Brasileiro, Estêvão só volta a defender Palmeiras em 14 dias

Após garantir a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Grêmio na noite de sexta-feira e assumir a artilharia isolada do Brasileiro, com 12 gols, o atacante Estêvão só terá a oportunidade de voltar a balançar as redes no campeonato nacional no dia 23.

O jogador de 17 anos se prepara para defender a seleção brasileira, após ser convocado por Dorival Júnior para disputar as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 14 e 19. O Palmeiras enfrenta o Bahia no dia 20, mas Estêvão não pode jogar por está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o próximo jogo do atacante com a camisa do clube deve ser apenas no dia 23, contra o lanterna Atlético-GO, fora de casa.

"A gente tem trabalhado bastante, e a gente sabe do momento que a gente vive. Tentamos dar alegria para o torcedor em campo, para a gente mesmo. Ficamos muito felizes com a vitória, por ter ajudado a equipe. Espero que a gente venha a seguir esse caminho até o fim do campeonato", afirmou o atacante depois da vitória no Allianz Parque.