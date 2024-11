Vitória denuncia xenofobia e dano de equipamentos em jogo contra Athletico

ISSO ULTRAPASSA QUALQUER LIMITE E NÃO ACEITAREMOS.#PegaLeão pic.twitter.com/xU1LPcOTts -- EC Vitória (@ECVitoria) November 2, 2024

Após vencer o Athletico em Curitiba, o Vitória desembarcou na madrugada deste domingo em Salvador e foi recebido por milhares de torcedores que comemoravam o fato do clube rubro-negro ter encaminhado a permanência na elite do futebol nacional.

Nas redes sociais, além de repudiar os atos de xenofobia, o Vitória também provocou o Athletico-PR, com a legenda: 'Na casa do Senhor não existe satanás', em alusão ao pacto feito pelo rival através de um vídeo 'macabro', viralizado durante a última semana.

Na tabela de classificação, o Vitória subiu para o 12º lugar, com 38 pontos, abrindo quatro do próprio Athletico-PR, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Corinthians, no sábado, às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada.