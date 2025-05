Ceará faz lição de casa, bate Vitória e salta para quinto no Brasileirão

O Ceará venceu o Vitória por 1 a 0 na noite deste sábado, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Marllon, de cabeça, no segundo tempo, garantindo a vitória do Vozão diante da torcida.



Com o triunfo, o Ceará chegou aos 11 pontos e assumiu, provisoriamente, a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Santos, fora de casa, pelo Brasileirão.



Com o revés amargo, o Leão permanece com 6 pontos, ocupa momentaneamente a 17ª posição e segue na zona de rebaixamento. O time volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Defensa y Justicia, em casa, pela Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo

A partida fez jus ao clima de clássico nordestino: equilibrada, mas com poucas chances de gol. Ceará e Vitória esbarraram em defesas bem postadas e ataques pouco criativos. As principais oportunidades surgiram apenas no fim do primeiro tempo, com um chute de Matheuzinho e uma finalização desviada em Pedro Henrique. No geral, a etapa inicial foi morna e com escassez de lances perigosos.



O Vitória pouco produziu no início da segunda etapa e viu o Ceará crescer em campo. Empurrado pela torcida, o Vozão pressionou e criou boas oportunidades até chegar ao gol. Marlon aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, mandou para as redes, abrindo o placar no Presidente Vargas. Após sofrer o gol, Thiago Carpini fez alterações imediatas na equipe, mas as mudanças não surtiram efeito e o ataque seguiu sem inspiração. O Ceará soube administrar o jogo e garantir o triunfo jogando em casa.