Grêmio sai na frente, cede empate ao Vitória e segue no Z4 do Brasileirão

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de pouca ação, mas vitória parcial do Grêmio com gol de Jemerson. Cada equipe finalizou por apenas uma vez contra o gol rival, mas apenas o chute dos visitantes foi efetivo para balançar as redes. A posse de bola foi equilibrada e de pequena superioridade do Vitória, que soube desenvolver melhor as jogadas perto da área do rival.

Na segunda etapa, novamente de poucas oportunidades, o Vitória conquistou o empate. Os donos da casa aproveitaram falha do goleiro Volpi e igualaram o confronto. As duas equipes pouco desenvolveram jogadas no duelo e ficaram apenas no empate, com direito a belas defesas de Lucas Arcanjo no final da partida.

Gols e destaques

Jemerson abriu o placar! Wagner Leonardo foi encontrado sozinho no meio da grande área após cruzamento, subiu de cabeça e deu assistência ao companheiro de defesa, que finalizou sozinho e com tranquilidade para colocar o Grêmio na frente, aos 20 minutos.

Carlinhos empatou o confronto! Após cobrança de falta, o goleiro Volpi saiu muito mal e viu o atacante do Vitória cabecear com o gol rival vazio, aos 20 da segunda etapa.