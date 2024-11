Fenômeno da natação, Leon Marchand bate recorde mundial de 12 anos nos 200m medley

A vitória de Marchand não foi ameaçada em momento algum. O segundo colocado, o inglês Duncan Scott, bateu com somente 1min51s14, mais de dois segundos atrás. O bronze ficou com o italiano Alberto Razzetti, nadando para 1min52s99.

Agora o jovem francês detém dois recordes mundiais no medley, já que eu julho, no Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Fukuoka, no Japão, ele quebrou a marca do fenômeno Michael Phelps com 4min02s50. O americano detinha o melhor tempo havia 15 anos, com 4min03s84.

Antes de fechar a temporada, Marchand terá mais uma oportunidade de seguir fazendo história, pois ainda disputará o Campeonato Mundial de Short Course, em Budapeste, na Hungria, dezembro.

MAIS RECORDES MUNDIAIS

As competições iniciais na Copa do Mundo de Natação, em Cingapura, também foram especiais para as norte-americanas Kate Douglass e Regan Smith, que celebraram recordes mundiais em suas provas.

Douglass era a dona do recorde dos 200 metros peito e supera a marca pela segunda semana seguida. Na etapa de Incheon, na Coreia do Sul, semana passada, ela nadou para 2min14s16. Agora ela crava 2min12s72.