Piloto passa mal e é substituído de última hora no GP de São Paulo de Fórmula 1

A poucas horas do início das atividades na pista do Autódromo de Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2024, a Haas anunciou que Kevin Magnussen não irá disputar o fim de semana no Brasil.

O dinamarquês, pole position na corrida de 2022, se sentiu mal e por isso abdicou de seu assento neste fim de semana.

Em seu lugar, Oliver Bearman, piloto reserva e que já tem acordo para ser o titular da equipe em 2025, irá substituir Magnussen neste fim de semana em Interlagos.