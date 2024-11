Jogadores do Flamengo ironizam espanhol Rodri após conquista da Bola de Ouro

A premiação da Bola de Ouro, realizada na última segunda-feira, em Paris, continua repercutindo. O espanhol Rodri foi o vencedor do cobiçado prêmio e Vini Jr, considerado franco favorito, acabou em segundo lugar. Revelado pelo Flamengo, o atacante do Real Madrid contou com o apoio de alguns atletas do clube carioca que contestaram a decisão.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o meia Lorran e o centroavante Gabigol ironizam a premiação dada ao meio-campista espanhol, que atualmente defende o Manchester City, do técnico Pep Guardiola.

"Bora treinar porque a única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri", disse Lorran no vídeo postado na última quinta-feira.

Polêmico, Gabigol também se manifestou sobre a escolha. "Aí France Football malucão!", afirmou o jogador na sequência, em uma clara referência de que o escolhido deveria ser o atacante brasileiro.

A reação dos atletas do Flamengo chegou na Europa e foi criticada pelo jornal "As", da Espanha. O periódico demonstrou sua indignação com o vídeo publicado pelos jogadores da equipe carioca.

"É inadmissível a rejeição de dois brasileiros a Rodri pela Bola de Ouro. Lorran e Gabigol publicaram em suas redes sociais este vídeo em que faltam ao respeito ao meio-campista espanhol por seu prêmio. Também insultaram a France Football", publicou o jornal.

Rodri se recupera de uma grave lesão ligamentar no joelho direito. Na última segunda-feira, o volante do Manchester City estava de muletas na premiação da Bola de Ouro. Ao ficar na segunda colocação no prêmio, o atacante Vinicius Júnior, que não compareceu ao evento, se manifestou nas redes sociais. "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados", postou o brasileiro sobre a Bola de Ouro.