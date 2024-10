Sebastian Vettel critica mineração na Amazônia e incentiva reciclagem

"Passamos algum tempo perto do Rio Xingu. Conheci os caiapós, fui convidado pelo líder Raoni e Megaron. Eles compartilharam a história deles comigo, as lutas e os esforços que enfrentaram nos últimos anos. Me contaram como eles aprenderam a viver em harmonia com a natureza ao longo de várias gerações. E como agora estão sofrendo para manter suas comunidades vivas e intactas diante da pressão que vem de fora, principalmente a pressão sobre a (propriedade da) terra", afirmou Vettel ao Estadão.

Nas redes sociais, ele compartilhou fotos na companhia de Raoni e do cacique caiapó Megaron Txucarramãe. "Pude aprender muitas coisas com eles", disse o ex-piloto da F-1, encantado após sua primeira visita à Floresta Amazônica.

"Ver a Amazônia do topo, voando por cima dela, foi uma grande e bonita experiência. Era tudo verde. De alguma forma, acho que todos nós temos uma conexão com a natureza. Mesmo que a gente passe boa parte do nosso dia no meio do concreto, cercado de prédios, se você tem a oportunidade de fazer uma caminhada no meio do verde, numa floresta, você sente a energia positiva da natureza. Então, você pode imaginar a energia que eu senti na Amazônia, cercado de árvores por todos os lados!".

Vettel criticou a transformação da floresta em pastos e também em minas, em busca de ouro. "Fiquei devastado por ver a floresta sendo retirada, como se estivesse sendo comida de fora para dentro. Há uns pedaços de terra sem floresta, como se fossem retirados com precisão numa cirurgia. São pedaços em que a floresta foi trocada por campos, me pareceu muito antinatural. Estão destruindo a terra para construir minas, na tentativa de encontrar ouro."

"São muitos problemas dos quais precisamos estar cientes, primeiramente. Precisamos ouvir as pessoas. Claro que não podemos culpar essas pessoas que vão todos os dias a essas minas procurar ouro. É o trabalho que eles têm, é assim que conseguem pagar suas contas e sustentar suas vidas e suas famílias. Precisamos olhar a imagem maior e entender a situação", completou.