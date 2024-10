Quem é a brasileira fã de Verstappen que disputará F1 Academy pela Red Bull

A pilota Rafaela Ferreira, de 19 anos, vai disputar a F1 Academy 2025 pela equipe de base da Red Bull Racing, a Visa Cash App RB. Neste ano, pela TMG Racing, a jovem se tornou a primeira mulher a vencer uma prova da F4 Brasil e, em menos de seis meses, está prestes a vivenciar mais uma experiência inédita.

Nos próximos dias, a integrante da VCARB terá a oportunidade de acompanhar o time no GP de São Paulo da Fórmula 1.