Scholes defende escolha de Rodri como Bola de Ouro: 'Melhor que Vini'

Destaque do Manchester City, Rodri teve como ponto alto o tetracampeonato inglês e também a conquista do título da última edição da Eurocopa pela seleção da Espanha.

Já Vini Jr estava credenciado ao prêmio por ter sido decisivo em favor do Real Madrid na final da Liga dos Campeões do ano passado (marcou um gol nos 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund na decisão), além de ter vencido também um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Durante a participação de Scholes, um torcedor do Chelsea defendeu o brasileiro ao dizer que ele seria capaz de "iluminar um estádio" com seu futebol. Ironicamente, Scholes respondeu. "Rodri ilumina o estádio para as pessoas educadas".

Scholes disse ainda que Rodri é o grande responsável pelo bom futebol que o City pratica nos últimos anos. "Na posição em que joga, Rodri pratica um futebol realmente brilhante", encerrou.