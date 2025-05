Criado por Deus, administrado pelo Diabo

A frase do título, mil vezes aqui repetida, é de mestre Armando Nogueira, sobre o basquete.

Ontem mais uma vez caiu feito luva para dois extraordinários jogos números 1 dos playoffs das quartas de final da NBA, entre o Boston Celtics, favoritaço, e o New York Nicks, em Boston, e para Oklahoma City Thunder, mais favoritaço ainda, e Denver Nuggets, em Oklahoma.

Boston terminou em segundo lugar na temporada regular do Leste, com 61 vitórias, e New York em terceiro, com 51.