Vitória x Defensa y Justicia: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

O Vitória terá pela frente o Defensa y Justicia, nesta terça-feira, pela Sul-Americana. O duelo, válido pela quarta rodada do Grupo B, está marcado para as 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN (TV por assinatura) e do Disney + (Streaming).