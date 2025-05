Com Dudu perto do Atlético-MG, Cuca elogia: "É um baita jogador"

A saída de Dudu do Cruzeiro se deu após declarações públicas de insatisfação por estar no banco de Leonardo Jardim. Contratado por R$ 23 milhões no início do ano, ele marcou apenas dois gols em 17 jogos. No Atlético, aceitará uma redução salarial de cerca de 50% e chega como pedido direto de Cuca para reforçar o setor ofensivo.

Após a declaração, o jogador foi barrado do confronto diante do Vasco. Apesar disso, o treinador cruzeirense afirmou que a decisão foi uma opção técnica. No entanto, na última sexta, o Cabuloso divulgou a recisão com o jogador.

Dudu se despediu do Cruzeiro com apenas dois gols em 17 partidas disputadas.