Com desfalques na defesa, Santos desafia Ituano em busca de arrancada final na Série B

Empatado em pontos com Sport e Mirassol no topo da tabela da Série B com 59 pontos, o Santos tem um desafio nesta segunda-feira, em Itu, para se manter em primeiro lugar: superar os desfalques na defesa e buscar mais três pontos para continuar como líder. No duelo com o Ituano, marcado para esta segunda-feira, às 19h, no Novelli Junior, o time de Fábio Carille vai ter de superar a falta de nomes importantes no setor defensivo.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o goleiro Gabriel Brazão está fora do confronto. Em seu lugar, o treinador santista vai lançar mão de Diógenes. A outra baixa fica por conta do zagueiro Jair, com lesão no quadril. Luan Peres aumenta a lista de problemas.

O experiente defensor voltou a sentir dores na região intercostal (sofreu um estiramento no local) e vem realizando tratamento intensivo. Diante desses desfalques, João Basso deve ser o companheiro de Gil no miolo de zaga.

A defesa tem ainda uma outra novidade confirmada após o treino tático realizado neste domingo. JP Chermont, mesmo recuperado de fadiga muscular, não vai iniciar a partida. Carille vai optar por Hayner na lateral-direita.

Diante desses problemas no setor defensivo, a boa notícia fica por conta da provável volta do meia Giuliano. O atleta,que vinha sofrendo com um edema na perna direita, participou do treinamento. Serginho, seu substituto natural, continua no time. Mas ele deve atuar no ataque ao lado de Guilherme e Wendel Silva.

O confronto marca um duelo de realidades bem diferentes. Enquanto o Santos trabalha para se manter no topo, o Ituano é o 18º colocado, ocupa a zona de rebaixamento, mas vem de vitória na última rodada (triunfo sobre o Botafogo-SP)

Apesar de ter pela frente um rival nas últimas colocações, o treinador adiantou que para esses jogos finais o espírito de decisão deve falar mais alto. "Temos que continuar o nosso trabalho e tentar fazer em campo o que testamos nos treinos", afirmou o treinador santista.

No Ituano, o discurso é de tentar emplacar a segunda vitória consecutiva. O técnico Chico Elias terá o retorno de três titulares que cumpriram suspensão: o lateral-direito Marcinho, o atacante Thonny Anderson e o zagueiro Luiz Gustavo.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO X SANTOS

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier, José Aldo e Yann Rolim; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson. Técnico: Chico Elias.

SANTOS -: Diógenes; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Guilherme e Wendel Silva. Fábio Carille.

ÁRBITRO - Gabriel Rodrigues Dias Taamy (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).