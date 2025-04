Ferroviária bate Atlético-GO e chega à sua primeira vitória na Série B

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da Série B, a Ferroviária recebeu o Atlético-GO na Fonte Luminosa, venceu por 2 a 0 e chegou ao seu primeiro triunfo na competição. Thiago Lopes e Gustavo Medina balançou as redes para a equipe da casa.

Com a vitória, a primeira após dois empates seguidos (Remo e Amazonas), a Ferroviária alcançou cinco pontos, agora na oitava colocação. Do outro lado, com a derrota, o Atlético-GO permaneceu com quatro somados, na décima posição.

A Ferroviária retorna aos gramados na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. No mesmo dia, mas às 19h30, o Atlético-GO recebe o Cuiabá, no Antônio Accioly. Ambos os duelos serão válidos pela quarta rodada da Série B.