Matheuzinho, do Corinthians, aceita 'desculpas' de Bruno Henrique após levar 6 pontos na cabeça

O lateral Matheuzinho usou as redes sociais para enviar uma mensagem ao atacante Bruno Henrique, que pediu desculpas ao rival por tê-lo atingido com as travas da chuteira durante o empate sem gols entre Corinthians e Flamengo, no domingo, pela Copa do Brasil. O jogador do time paulista minimizou o ocorrido apesar de ter levado seis pontos na cabeça.

"Fica em paz, meu irmão. Sei que não foi na maldade, conheço a sua índole", afirmou Matheuzinho ao responder o pedido de desculpas de Bruno Henrique. "A disputa sempre será leal. Errei sim, mas não foi minha intenção e nunca será. Desculpa, meu irmão, Matheuzinho. Sempre na torcida por você, você está ligado. Tamo junto", publicou o atacante do Flamengo.

Além do pedido de desculpas através dos stories, Bruno Henrique também publicou um texto para reforçar o seu carinho por Matheuzinho, com quem atuou junto no Flamengo e conquistou vários títulos, incluindo a Copa Libertadores de 2022. O lateral tem 153 jogos com a camisa rubro-negra.

"Vivo uma mistura de sentimentos, muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei a intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma, além disso um amigo irmão, que há pouco tempo estava ao meu lado no mesmo clube onde fomos muito felizes juntos e com muitas conquistas", lembrou Bruno Henrique, que completou.

"Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso, dentro de casa e da minha família sou referência para meus filhos e sobrinhos que sonham em ser jogadores um dia. Peço desculpas pelo lance e agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim e pelo nosso objetivo que era a classificação", concluiu.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians passa a focar na Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time paulista enfrenta o Racing, da Argentina, às 21h30, no estádio Presidente Perón, pela partida de ida da semifinal.

Apesar da importância da Sul-Americana, o Corinthians não pode se esquecer do Brasileirão, já que está na 17ª posição, com 32 pontos. O próximo desafio é diante do Cuiabá, na segunda-feira, às 19h, na Arena Pantanal.