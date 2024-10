Santos enfrenta 'desesperada' Chapecoense e tenta consolidar liderança na reta final da Série B

Líder da Série B, o Santos viaja a Santa Catarina para encarar a Chapecoense e consolidar a liderança da competição. A equipe de Fábio Carille assumiu o posto após tropeços do Novorizontino nas duas últimas rodadas, que impulsionaram o time alvinegro na tabela de classificação. A partida acontece nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó.

O Santos reassumiu a liderança após vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, na Vila Viva Sorte. Desde agosto, o time não conseguia se firmar na ponta da tabela. A missão na 32ª rodada, agora, é manter o posto. A Chapecoense, 16ª colocada, luta contra o rebaixamento para a Série C e, em caso de tropeço, pode terminar a rodada no Z-4.

Mesmo na liderança, o resultado não dá paz para o trabalho de Carille. Após a partida diante do Mirassol, o treinador foi vaiado pela atuação em campo, de baixo nível técnico e com muitos erros em todos os setores, longe de repetir as boas atuações do Paulistão. Ele saiu de campo correndo logo após o apito final.

"A torcida eu respeito, deixo acontecer e vou trabalhando quietinho, como temos feito. Nossos trabalhos, nossas reuniões, nossas decisões para deixar tudo tranquilo para os atletas. Espero que volte (o apoio), pelo menos, espero que parem as vaias. Mas, se não acontecer, a gente continua trabalhando quietinho aqui dentro", afirmou o treinador após a partida.

A meta, para o treinador, é de alcançar os 64 pontos. Com 56 no momento, restam oito para o planejamento. Além disso, mesmo que não esteja no nível esperado pelos torcedores, o Departamento de Matemática da UFMG aponta 93,7% de chances do Santos subir à Série A ao final do campeonato. O Vila Nova, quinto colocado e o primeiro fora da zona de acesso, está a sete pontos da liderança.

Contra a Chapecoense, no entanto, o Santos pode ter dificuldades para manter a liderança. Além do 'desespero' do rival em se salvar da queda, a equipe de Carille terá uma série de desfalques. O lateral-esquerdo Escobar, o zagueiro Gil e o volante Diego Pituca estão suspensos e não jogam em Santa Catarina.

Em seus lugares, Jair e Rodrigo Ferreira devem ganhar espaço como titulares. João Schmidt, suspenso no duelo com o Mirassol, retorna, enquanto Sandry, dúvida após sentir dores no tornozelo, deve começar a partida. Além destes, Luan Peres retornou à equipe após longo período afastado por lesão no joelho.

"Fiquei um ano sem fazer uma partida oficial. Foram meses de fisioterapia e recuperação para poder voltar de uma lesão. Agora é buscar melhorar cada vez mais", afirmou o zagueiro, que marcou um dos gols no triunfo sobre o Mirassol. "Gostei de fazer gol. Já tinha marcado pelo Fenerbahçe, mas foi com o pé. De cabeça foi o primeiro. Gostei da coisa e espero que possam sair outros. Que eu possa ajudar muito mais, porque é muito bom fazer gol também."

No primeiro turno, o Santos venceu a Chapecoense por 1 a 0 na Vila Viva Sorte, com gol de WIllian Bigode. O atacante retornou ao time titular contra o Mirassol, após nove jogos fora, e também marcou um dos gols no triunfo. "Fico muito feliz em poder voltar a jogar, pois a gente trabalha para isso. Não se escolhe o jogo que vai jogar. Quando a oportunidade aparece você tem que estar pronto. Por isso que é sempre importante estar se dedicando aqui no dia a dia, independentemente das circunstâncias."

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X SANTOS

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Auremir, Tárik e Thomás; Rafael Carvalheira, Italo e Mário Sérgio. Treinador: Gilmar Dal Pozzo.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Luan Peres e Rodrigo Ferreira; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Willian Bigode, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

JUIZ - Savio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 20h (de Brasília).

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó.