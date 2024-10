Wild vence francês e encara Tsitsipas nas oitavas no Torneio da Antuérpia

Thiago Wild ganhou embalo no Torneio da Antuérpia. Após furar o qualifying, o tenista brasileiro venceu mais uma nesta terça-feira e avançou às oitavas de final da competição de nível ATP 250 disputada na Bélgica. Seu próximo adversário será o grego Stefanos Tsitsipas, atual 11º do mundo.

Wild se garantiu nas oitavas ao superar o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 48º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Foi sua terceira vitória consecutiva no torneio, já que vinha de dois triunfos no quali. Nesta terça, venceu em sua estreia na chave principal.

"Acho que hoje o ponto da vitória foi a solidez. Joguei bem todos os pontos, consegui fazer ele jogar todos os pontos e mantive uma boa constância no saque", comentou o brasileiro, que enfrentará agora o favorito Tsitsipas. "Ele é um baita jogador, consolidado entre os melhores do mundo há muito tempo, com certeza vai ser um jogo duro, mas estou trabalhando todo dia pra conseguir vitórias importantes e seguir no torneio."

Será o primeiro confronto entre o brasileiro e o grego no circuito profissional. Segundo cabeça de chave do torneio, Tsitsipas fará sua estreia no duelo com Wild. O grego vem exibindo irregularidade nos últimos meses, alternando derrotas em estreias. Foram três quase em sequência, incluindo uma no US Open, além de uma queda na segunda rodada em Wimbledon.

Wild, 80º do mundo, é o único representante do Brasil na chave belga. Thiago Monteiro foi eliminado logo na estreia pelo argentino Mariano Navone.