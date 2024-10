Giovanni Vianna é vice-campeão na melhor final da temporada masculina da Liga Mundial de Skate

Com Rayssa Leal fora do pódio feminino, coube a Giovanni Vianna fazer bonito entre os homens e levar o skate brasileiro ao segundo lugar da etapa da Austrália da Liga Mundial de Skate. O campeão foi o japonês Sora Shirai, que foi espetacular, acumulando somente notas 9 na série de manobras (9,0, 9,3 e 9,4, maior somatório da temporada). Chris Joslin fechou o pódio.

Giovanni foi sólido nas duas voltas iniciais. Ele fechou a primeira parte da final com 8,6. Mesmo com o 9,0 de Sora, o brasileiro ficou entre os três primeiros.

Logo na primeira manobra, Vianna buscou 8,7 e assumiu a ponta, logo perdida para Sora. Em último, estava Nyjah Huston. O norte-americano havia sentido o tornozelo na classificatória e sofreu uma batida no joelho na final. As dores prejudicaram o seu desempenho.

Nyjah e Tommy Fynn ficaram para trás, enquanto Sora, Giovanni, Joslin e Jhancarlos Gonzalez disputavam manobra a manobra. O brasileiro retomou a frente com um 9,0 na segunda manobra. Para superar Giovanni, Sora precisava de 8,8. O "samurai" conseguiu bater 9 club e mostrou que a liderança não seria fácil de manter.

Na terceira rodada da série, Joslin cravou 9,1, seguido por mais um "notão" de Sora. O japonês conquistou o terceiro 9 club, com 9,3. Àquela altura, poderia ser a nota da vitória. Só não foi porque na sequência ele conseguiu ainda mais, com 9,4.

Restou a decisão sobre quem completaria o pódio. Com queda de González, Giovanni confirmou a posição entre os três primeiros. Ele fechou com 9,6, a maior nota do evento, subindo ao segundo lugar. Joslin tentou buscar o brasileiro e cravou 9,5. Apesa da nota alta, Giovanni manteve a segunda posição.

A final terminou com quatro competidores com notas acima de 30. Foi a melhor decisão da temporada até aqui.

A etapa de Sydney é a penúltima parada antes do Super Crown, que ocorre em São Paulo entre os dias 14 e 15 de dezembro.