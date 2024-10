Sinner garante Nº1 do mundo até o fim do ano e pega Djokovic na final em Xangai

Deu a lógica na decisão do Masters 1000 de Xangai. Novak Djokovic confirmou o favoritismo ao vencer o americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), e se garantir na final, onde encontrará Jannik Sinner, que cravou o primeiro lugar do ranking da ATP até o fim do ano ao passar pelo checo Tomas Machac também por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Além de confirmar a boa fase em mais uma luta por título, Sinner se tornou também o primeiro italiano a chegar na final do Masters 1000 de Xangai. Esta será a oitava decisão do número 1 do mundo na temporada, podendo ser campeão pela sétima vez. A única derrota foi na final do ATP 500 de Pequim para o espanhol Carlos Alcaraz.

Cinco dos seis títulos de Sinner no ano foram em piso duro, onde tem 44 vitórias na temporada e apenas quatro derrotas. Australian Open, US Open e Masters 1000 de Miami e Cincinnati foram algumas conquistas do italiano, que precisou de 1h44min para confirmar a vaga na final, sem muitos sustos.