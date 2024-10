Cléber Machado tem negociação avançada para narrar Brasileirão na Record e deve deixar SBT

Cléber Machado está perto de trocar a SBT pela Record para narrar o Campeonato Brasileiro e o Paulistão em 2025. De acordo com apuração do Estadão, as negociações entre o narrador e a emissora do bispo Edir Macedo estão avançadas e há otimismo pelo acerto. O comunicador de 62 anos se pronunciou em nota oficial divulgada pela SBT e confirmou ter conversas com "outra emissora".

"Recebi uma proposta e comuniquei imediatamente ao SBT. Não há ainda nada firmado. E todas as partes envolvidas estão sabendo de todo o processo, de toda a negociação", disse Cléber.

No comunicado, a rede de televisão da família Abravanel afirma que ainda não foi notificada oficialmente sobre uma possível quebra contratual, mas que foi avisada sobre as negociações. O contrato do narrador é válido até 2026.

Cléber Machado, que fez a maior parte da carreira nos canais Globo, tem comandado os principais produtos futebolísticos da SBT, canal no qual está desde outubro de 2023. Ele é a voz da Liga dos Campeões e da Copa Sul-Americana. Durante a transmissão de Fortaleza x Corinthians, pelo torneio continental, a audiência superou os números da Globo, assim como ocorreu na final do torneio europeu.

Quando foi dispensado da emissora carioca, após 35 anos de serviços prestados, o narrador teve uma breve passagem pela Record, para narrar as finais do Paulistão entre Palmeiras e Água Santa. Caso o acordo se concretize, portanto, não seria a primeira experiência dele na rede.

BRASILEIRÃO NA RECORD

A Record voltará a transmitir o Brasileirão após mais de duas décadas pois comprou, ao lado do YouTube, um dos pacotes dos direitos de transmissão da Liga Forte União (LFU), grupo formado por clubes que se opuseram à Liga do Futebol Brasileiro (LiBRA) no processo de fomentação de uma liga unificada para o futebol nacional.

A última vez que a Record exibiu a principal competição de futebol do País foi em 2006. A emissora e o YouTube vão pagar aproximadamente R$ 10 milhões por jogo transmitido. Como comparação, o Grupo Globo, que fechou contrato de cinco anos com os times da Libra, desembolsará cerca de 6,7 milhões por partida exibida - o acordo prevê a transmissão em todas as plataformas, TV aberta e fechada, streaming e pay-per-view.

A Globo terá que, pela primeira vez desde 1992, dividir os direitos do principal campeonato de futebol do País. A emissora já havia feito isso com Band e Record há menos tempo, mas sempre como licenciadora dos direitos.

Os integrantes da LFU na Série A e que, consequentemente, terão seus jogos exibidos na Record são Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Já Sport, América-MG, Goiás, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão em divisões inferiores.