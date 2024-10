Wild perde de Medvedev em Xangai e Bia Haddad cai nas duplas em Pequim

O tênis brasileiro acumulou derrotas nesta sexta-feira na gira asiática do circuito profissional. Thiago Wild foi derrotado por Daniil Medvedev na chave de simples do Masters 1000 de Xangai, enquanto Marcelo Melo e Rafael Matos foram eliminados nas duplas. Em Pequim, Beatriz Haddad Maia também se despediu da chave de duplas.

Principal torneio deste mês, o Masters de Xangai colocou Wild novamente diante de Medvedev no circuito. No ano passado, o brasileiro surpreendera o então número dois do mundo logo na primeira rodada de Roland Garros, na maior vitória de Wild da carreira até agora. Nesta sexta, o roteiro foi diferente.

No piso duro da competição chinesa, onde o russo costuma brilhar, Wild foi alvo fácil do favorito e foi batido por 2 sets a 0, com duplo 7/5, pela segunda rodada. Na abertura, o brasileiro vencera o britânico Daniel Evans por 2 a 1. Apesar da derrota, o tenista do Brasil deve subir no ranking, aparecendo no 80º posto na próxima atualização da lista.

Nas duplas, Melo e Matos não conseguiram embalar em Xangai. Eles foram eliminados logo na rodada de abertura pelos americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek, cabeças de chave número oito. A partida foi marcada pelo equilíbrio, mas os favoritos prevaleceram por 4/6, 6/3 e 14/12.

BIA EM PEQUIM

Após cair na chave de simples, a brasileira também se despediu da chave de duplas nesta sexta. Ela e a alemã Laura Siegemund foram superadas pela forte parceria italiana formada por Sara Errani e Jasmine Paolini, campeãs olímpicas em Paris-2024. As cabeças de chave número cinco venceram por 7/5, 4/6 e 10/8.

Na chave de simples, as duas últimas semifinalistas foram definidas nesta sexta. No resultado mais surpreendente do dia, a checa Karolina Muchova derrubou a belarussa Aryna Sabalenka, principal cabeça de chave do torneio, por 7/6 (7/5), 2/6 e 6/4.

Sabalenka vinha de uma série de 15 vitórias consecutivas, com os títulos de Cincinnati e do US Open nas últimas semanas. Neste embalo, poderia desbancar a polonesa Iga Swiatek da liderança do ranking, objetivo que agora foi adiado.

Muchova enfrentará a chinesa Qinwen Zheng, que venceu de virada a russa Mirra Andreeva por 5/7, 6/0 e 6/4. A outra semifinal terá a americana Coco Gauff e a espanhola Paula Badosa.