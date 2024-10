De Bruyne não quis ser convocado pela Bélgica para Liga das Nações: 'Cuidar do corpo'

De Bruyne vem se recuperando de uma lesão na coxa, sofrida no confronto com a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Em tratamento, ele se ausentou de mais quatro partidas do Manchester City pelo Campeonato Inglês.

Tedesco disse que o atacante Romelu Lukaku também pediu para ser dispensado por não se sentire em seu melhor nível após sua transferência para o Napoli. "Ele nos pediu também para ficar fora da convocação para aprimorar a parte física no Napoli. Situações semelhantes."

A Bélgica faz o primeiro dos seus dois compromissos pela Liga das Naões contra a Itália, em Roma, no dia 10 de outubro. Quatro dias depois, a seleção do técnico Domenico Tedesco recebe a França, em Bruxelas.

Confira os jogadores convocados da seleção belga

Goleiros: Koen Casteels (Al Qadsiah), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (Leipzig).

Defensores: Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Wout Faes (Leicester), Matte Smets (Genk), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (Gênova).