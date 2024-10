Arthur Elias convoca seleção feminina com sete estreantes: 'Olhar para frente'

Com discurso de renovação, o técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção brasileira feminina de futebol para os dois amistosos contra a Colômbia, neste período de Data Fifa. Na lista de 26 nomes, sete atletas foram chamadas pela primeira vez pelo atual treinador.

"Gostaria de explicar alguns critérios para essa convocação. Estamos chamando jogadoras novas porque quero ter um 'olhar para frente'. Vamos cuidar da chegada delas à seleção. Quero que essas atletas estejam inseridas nesse contexto", afirmou o treinador, ao se referir sobre a preparação para esse novo ciclo, que vai ter como ponto alto a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

Entre as convocadas, as estreantes nesta fase de comando de Arthur Elias são as defensoras Isa Haas, Kaká e Camilinha, além das atacantes, Micaelly, Dudinha, Vic Albuquerque e Gio Queiroz. Dentro dessa filosofia de renovação, o treinador deixou de fora a atacante Marta, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos