Corinthians reverteu desvantagem na Copa do Brasil em seis dos últimos 10 confrontos

O Corinthians já reverteu um resultado negativo esse ano. No primeiro jogo das quartas de final contra o Juventude, a equipe paulista perdeu o primeiro jogo fora de casa por 2 a 1. Jogando na Neo Química arena o Corinthians conseguiu reverter o resultado, venceu o por 3 a 1 e se classificou para a semifinal.

Classificação e jogos Copa do Brasil

REMO (2023) - TERCEIRA FASE

No primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil o Corinthians foi derrotado pelo Remo fora de casa por 2 a 0. Jogando ao lado da torcida a equipe paulista conseguiu o placar de 2 a 0 no jogo da volta e se classificou para as oitavas de final nos pênaltis, ao vencer por 5 a 4.

ATLÉTICO-MG (2023) - OITAVAS DE FINAL

Fazendo o primeiro jogo fora de casa o Corinthians saiu derrotado do Minerão por 2 a 0. Decidindo em casa, o clube reverteu o resultado e devolveu o mesmo placar à equipe mineira. Com isso, a vaga para as quartas de final foi decidida nos pênaltis e o Corinthians levou a melhor vencendo a disputa por 3 a 1.

AMÉRICA-MG (2023) - QUARTAS DE FINAL