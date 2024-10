Ramón Díaz mostra otimismo com retorno de Talles Magno: 'Se recuperando muito bem'

O técnico Ramón Díaz, do Corinthians, mostrou otimismo quanto ao retorno do atacante Talles Magno após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. O comandante disse que o jogador está se recuperando bem e projetou que em breve ele deve estar 100% para ajudar o Timão.

"Felizmente ele (Talles) está se recuperando muito bem, já para as próximas partidas com certeza terá alta. Estamos felizes porque ele está se recuperando bem, estamos tendo uma boa recuperação. Então na reta final esperamos ter a equipe completa", comentou Ramón em entrevista coletiva.

Talles foi diagnosticado com lesão de 2º grau no músculo posterior da coxa esquerda no dia 23 de setembro e vem se recuperando desde então. O atleta faz trabalhos com Alex Santana, que no começo de agosto teve a mesma lesão, mas de 3º grau, que costuma demandar mais tempo de reabilitação.