Nelsinho pede apoio da torcida da Ponte Preta contra o Novorizontino e lamenta ausência de Jeh

A derrota para o América-MG por 2 a 0 nesta terça-feira, no Moisés Lucarelli, obriga a Ponte Preta a buscar a reabilitação fora de casa, algo que vem incomodando a equipe ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Ciente da necessidade de recuperação, o técnico Nelsinho Baptista pediu apoio dos torcedores neste momento difícil da equipe.

"Estamos conversado bastante com eles. É muito importante a gente apoiar os jogadores e tirar essa situação de não conseguir vencer. Vamos dar todo suporte aos jogadores para tentar fazer um bom trabalho e buscar um bom resultado no próximo jogo", disse.

Com um aproveitamento de apenas 21,4% como visitante, a equipe de Campinas tem apenas uma vitória fora de casa, que aconteceu justamente no último compromisso frente ao CRB (1 a 0). O próximo desafio pelo torneio é diante do Novorizontino, na segunda-feira, às 21h, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

O treinador lamentou também a lesão de Jeh, único homem de referência do plantel para o setor ofensivo. O atacante está se recuperando de uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve voltar apenas no clássico contra o Guarani.

"Perdemos um atleta que era a nossa referência na frente, e não temos outro atacante com essa característica. Havia preocupação do zagueiro com o Jeh, e sobrava espaço para outros jogadores finalizarem ou fazerem o último passe. O fato é que perdemos uma peça importante."

Nelsinho ainda revelou temor na situação do lateral-esquerdo Heitor Roca, que voltou a sentir um incômodo no adutor. "Ele fez tratamento, teve recuperação e deu sinal verde para a gente. Também conversamos com o departamento médico, e o jogador estava se sentindo bem. O Heitor sentiu (o incômodo) no primeiro tempo e no intervalo falou que a dor estava aumentando. Aí a gente fez a mudança", finalizou.

A Ponte Preta aparece ocupando a 13ª posição na Série B do Nacional , com 32 pontos, três à frente do Brusque, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.