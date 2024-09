Memphis Depay usará camisa 94 no Corinthians e é apresentado com traje de gala e show de fogos

Em menos de uma semana, a Neo Química Arena foi palco de dois 'shows' de nível internacional. Depois do desfile dos astros da NFL no jogo entre Eagles x Packers, foi a vez do atacante holandês Memphis Depay carimbar sua entrada triunfal no gramado da arena. Na noite desta quarta-feira, o jogador da seleção da Holanda conheceu de perto a torcida do Corinthians, clube que assinou contrato até dezembro de 2026.

E o primeiro encontro entre torcedores e o atacante foi marcado pelo estilo 'abusado' do jogador. Memphis entrou em campo com um terno com pedras brilhantes - mas com o padrão preto e branco, cores do novo clube - e um penteado que homenageia o primeiro escudo do Corinthians, usado no começo da década de 1910, e que destaca as letras 'C' e 'P'.

Com as luzes apagadas, a caminhada do atacante pelo gramado da arena foi acompanhado por um show de fogos de artifício e imagens do jogador com a camisa do alvinegro exibidas no telão da arena.

Foi neste momento que a torcida corintiana descobriu qual será o número usado por Memphis Depay na equipe. E o atacante ex-Lyon e Barcelona ficará com o número 94. A escolha é uma homenagem ao seu ano de nascimento. Em fevereiro o atleta completou 30 anos de idade.

Integrantes de torcidas organizadas sacudiam bandeirões de suas torcidas no gramado e crianças uniformizadas fizeram um corredor de recepção para Memphis enquanto seguravam bandeiras com o escudo do clube.

Ao lado do presidente Augusto Melo e do diretor Fabinho Soldado, Memphis posou com o uniforme 1 do Corinthians e falou algumas palavras com os torcedores nas arquibancadas. A passagem do atacante pelo gramado da Neo Química Arena foi rápida e durou menos de cinco minutos.

A apresentação do jogador à imprensa acontecerá nesta quinta-feira, mais uma vez na Neo Química Arena, a partir das 11h30. O holandês concederá sua primeira entrevista coletiva como atleta do alvinegro.

INVESTIMENTO MILIONÁRIO

O Corinthians conta com a ajuda da patrocinadora Esportes da Sorte para sustentar uma operação de quase R$ 70 milhões no total. Com contrato assinado até o fim de 2026, o holandês receberá o maior salário do Brasil, que gira em torno de R$ 3 milhões mensais.

Grande parte do salário de Depay será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians desde o fim de julho. No contrato de patrocínio, foi acertado que a casa de aposta destinaria R$ 57 milhões para a contratação de um atleta de impacto, midiático. Esse jogador é Depay.

Depois de ser regularizado pelo Corinthians e sair no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na terça-feira, Memphis está livre par atuar pela equipe no Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o clube enfrenta o Botafogo fora de casa e pode marcar a estreia do atacante. Depende apenas do técnico Ramón Diaz.

O atleta disputou a última edição da Eurocopa com a Holanda entre os meses de junho e julho. Com seu país, Memphis Depay foi titular na equipe e chegou até as semifinais da competição, caindo para a vice-campeã Inglaterra. Antes do Corinthians, o jogador estava defendendo o Atlético de Madrid. Passou também por Barcelona, Lyon, Manchester United e PSV, equipe que o revelou.